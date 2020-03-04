【唔會一家圑聚】森美父母檢疫四次先畀出關

電台DJ森美的父母登上被確診有新冠肺炎的鑽石公主號郵輪後，乘坐包機返港再往駿洋邨檢疫中心接受14天隔離，而周五正是隔離期滿。昨日森美接受訪問時，表示暫未確實父母離開檢疫中心日期：「佢哋已經再驗多兩次，走之前會再驗多次，sure係陰性先走得，前前後後驗咗起碼四次，要全部合格先得，因為要等檢驗報告齊咗啦，再等有關方面通知先知。」不過就算父母真的可回家，他也不會親自接送父母：「爸爸媽媽都話唔好咁高調，所以由妹妹接佢哋，父母唔係嫌棄我，佢哋都叫我盡量少做訪問，我解釋係因為傳媒朋友都好關心佢哋。」

森美又話雖然父母可以「出關」，但暫時不會「一家圑聚」，原因是擔心自己「中招」連累老人家：「佢哋驗咗咁多次係最安全，反而我哋冇驗過就唔知喇，佢哋年紀大啲，驚我哋有事唔知，咁就危機大，所以唔會有家庭聚會或慶祝吓嗰啲。」問到父母離開檢疫中心在即，是否真的放下心頭大石？他表示：「每一次啲報告出咗話冇事都安心啲，經過今次之後，覺得以前對父母做得唔夠好，日後會再做得好啲。」