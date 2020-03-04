取消演唱會「乸住」　AGA望今年內補開

歌手江海迦（AGA）今日上電台宣傳創作新歌《Mad》，歌意講述一個愛到奮不顧身、不理性兼衝動的愛情故事。她透露MV用了兩日去拍，身兼女主角的她更化身打女：「尋日先拍完，第一次有咁多動作，有爆樽鏡頭，驚過之前要吊威吔，驚𠝹損又驚傷到人。（好大壓力？）係㗎！原來爆樽都好講究個角度、啲玻璃碎爆唔爆得多，最終爆咗4個樽。」續笑言因首次拍打戲，都不慎「弄假成真」：「辛苦兩位男主角，對打嗰陣都唔小心互相打中塊面，但冇嗰個力度又唔似，拍完出嚟好滿意，好期待呢個迷你電影咁嘅MV。」

原定4月頭會舉行入行7年的紅館處女騷，無奈受疫情影響而取消，AGA主動提起：「本身《Mad》呢首歌係其中一Part嘅主題曲，雖然個騷取消咗，都想照派，係我第一次挑戰寫電子快歌，需時長啲要4個月。」笑問取消處女騷都要長時期消化？她樂觀指不需：「上年6月話開騷，就開始做準備，都冇話失望，反而覺得有更多時間去Train、作多啲歌擺更多新元素落個騷度。」

雖則AGA看似堅強，但她不禁自爆宣布取消當日都有「乸住」：「呢個機會都等咗好耐，一開始有諗過社會問題、疫情都影響大家消費意欲，點知一開售就賣晒都好感動。（主動同公司提出延期開騷？）都係堅守到最後一刻先決定，開咗好多次會，其實有1%機會都想開，做好自己本分，但延期唔係自己決定到，講真都唔想冒險，健康最重要。」講到有Fans提出留飛不退票，AGA謂都有同公司反映：「都可以派定心丸畀大家，已經再入紙申請，希望今年內再開。」