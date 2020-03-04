不滿用分裂題材賺錢　北韓批《愛的迫降》貶低形象

北韓媒體批評南韓最近的電影及劇集貶低北韓形象，並拿民族之間的分裂做賺錢工具。

韓國型男玄彬與女星孫藝珍主演的tvN人氣劇集《愛的迫降》於上月16日播畢，劇集講述玄彬飾演的北韓軍與孫藝珍飾演的南韓服裝品牌CEO的愛情故事，而北韓方面最近就批評南韓最近的電視劇及電影將民族之間的分裂作商業用途，又指內容貶低北韓，令他們感到十分不快。

北韓對外宣傳媒體「我們民族之間」今日發表以「絕對無法容納極惡無道的挑釁行為」的文章，內容提到最近南韓當局及電影製作公司最近播出充滿捏造和虛假內容的電影和電視劇。

雖然文中沒有提到特定電影或電視劇的名稱，但就似乎是暗示《愛》劇及早前上映的電影《白頭山：火山浩劫》，當中《愛》雖然在開播時被批評美化北韓，但整體上是描寫北韓是比南韓經濟落後的地方，而在《白》片中就有疑似是北韓勞動黨大樓倒塌的場面，文中指南韓讚美反北的電影，對南韓當局的處事感到震驚，又批評南韓將本來是悲痛的民族分裂歷史，拿來作賺錢工具，認為在看電影時感到快樂的人都是沒有良心的守財奴。

另一媒體「回音」亦指最近南韓的電影和電視劇有反北的內容，引起北韓人民的憤怒：「將民族分裂的悲劇用作娛樂題材，這些謀害北韓的電影人一定要付出代價的。」