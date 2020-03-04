重用口罩！李佳芯得番兩卷廁紙：開嗰陣手震

藝人李佳芯（Ali）、高海寧（高Ling）、黎諾懿及趙希洛今日到油塘派口罩，Ali指是首次參與：「都見有其他藝人自發性去派口罩、又去執垃圾，已經好普及，為社會、自己、家人做番啲嘢。（你之前去行山都有幫手執？）當時冇準備，冇膠袋同夾，但估唔到喺山上見到有口罩，初時以為有人跌咗，點知愈見愈多。」續透露現有組團行山執垃圾：「同啲義工一齊，但唔想公開講，低調進行，預計呢半個月內會搞。（同埋男友陳炳銓？）分開好，或者問吓佢，做好事都冇所謂，但唔希望被影到。」

一罩難求之下，Ali自爆最初只得3個口罩：「好彩唔使開工就留喺屋企，但出街都避免唔到要重用，最多都係重用一次啫，自己都係用布口罩，依家多咗朋友幫手買，唔去多人地方。」

但更缺都唔夠廁紙缺，她笑言：「最後淨番兩卷，要開嚟用嗰陣係手震，好大壓力！廁紙冇得重用，學識咗慳，一格格珍而重之，但發現一格都做到好多事，抹嘴、抹鼻都唔使一格。（辦大事？）咁呢個係特別例子！呢排好生性，食得好清淡，最後要朋友跨區幫手買。」幾時開工？她指未知，並再透露《白色強人2》會於年尾開拍，但未知會否有變數。