扮肥媽有要決　吳浩康模仿震音入型入格

歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的全新音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，新一集請來師兄吳浩康（Deep）擔任嘉賓。兩女分別唱出師兄的《自卑》及《孩子王》以歡迎嘉賓，主題是「90年代經典金曲」，靈感來自Deep早前推出的影片《失憶廣東歌備忘錄》，Deep指每個人都會有自己的聽歌時代，90年代的歌正正豐富了自己的歲月。當Deep唱完《我這樣愛你》後，Gladys冧爆大叫：「好浪漫呀！咁樣聽好似佢係床邊唱畀我聽咁。」Angela問為何是床邊，Deep馬上自嘲：「可能佢覺得似搖籃曲，好似催眠咁。」。

不自覺模仿原唱腔

其後Angela唱出王菲的《郵差》，她都直認：「要翻唱自己一直以來都好尊敬嘅歌手嘅歌，好大壓力，因為佢哋本身唱得太好啦！」Deep就指在90年代張國榮、陳百強、四大天王、李克勤等都是對他影響很深的歌手，又講到在翻唱他們的金曲時會不小心模仿了原唱的唱腔，所以要小心調整聲線。其後Deep與Angela合唱《離開以後》及《教我如何不愛他》，又與Gladys合唱《日與夜》，最後三人合唱《怪你過份美麗》作結。

唱完所有歌曲，進入遊戲環節，第一個遊戲Deep化身IQ王，幾乎每題都由他答中。第二個遊戲聽前奏估歌一樣，Deep同樣能估中大部分歌曲，更「提水」讓玩得一臉茫然的Gladys得分。最後模仿歌手唱歌，更是Deep的強項，模仿林子祥和四大天王都入型入格。Deep更模仿肥媽，表示要決是多震音：「要不斷震音㗎，肥媽就算唱正面的歌都要好燥咁。」