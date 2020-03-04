是非精做主持！馮盈盈同舊愛食飯傾賣樓？

「是非精」馮盈盈、麥美恩、張寶兒、何依婷、陳詩欣將全女班，為《博愛歡樂傳萬家》擔任司儀。馮盈盈在將軍澳電視城出席記者會，被問到可擔心「是非精」太嘈吵惹觀眾投訴？她說：「唔係好多人啫，我哋Full Team9個人，今次只係出5個，因為疫情，近排氣氛比較緊張，希望畀啲開心正能量畀大家。」

馮盈盈早前被指在情人節前夕，與舊愛醫生男友「寶寶」Martin撐枱腳，問到是否翻撻，她說：「絕對冇復合，亦都唔係撐枱腳，嗰日我Daddy都喺度，因為有啲公事要傾，好似我哋層樓，同埋有啲其他嘢要傾，只係諗住搵一個清靜啲嘅地方去傾，冇諗係咩日子。（點解搵埋Daddy去？）因為Daddy一向都係我信任嘅人，佢又認識我哋兩個，有個長輩喺度可以畀吓意見。（有冇拗撬？）冇呀，我哋係好和平理性咁去討論。（依家層樓點解決？）仲未傾到最終嘅方案，暫時亦都冇人租。」

被追問是否發展地下情？她說：「絕對唔係，大家都想有個新開始，唔好講到我淨係得復合呢個選擇。（咁有冇人追？）咁又未有喎，我相信自己嘅Market喺好廣闊，只係依家非常時期，大家唔出街，我先受到影響啫。」