高海寧堅持唔答分手傳聞　唔認有冇拍拖

藝人高海寧（高Ling）今日出席派口罩活動，她自爆自從過年後，才第二日化全妝開工，問到收入變相減少？她指：「喺呢個時期最緊要做好防疫，唔聚會、唔出街、唔去多人地方。（日前唔係有出席飯局？）食嗰陣先除嘅，食完有戴番傾偈，之後仲即刻返屋企，都唔想影響大家。」

兩盒口罩存貨

早前同湯洛雯去日本旅行，有趁機會掃口罩？她無奈謂一個都買唔到：「每人限購，但一去到就係得番個吉架，畀人搶購一空，專登幫人去睇都冇。（夠存貨？）都仲有兩盒，但細佬要返工、媽媽要買餸，咁就自己慳啲，好彩馬來西亞有朋友寄咗20個畀我，之後再有朋友幫手買，仲送咗啲洗手液、酒精畀我。呢個時候就覺得朋友好有愛，會互相幫助。」她更自爆茹素一個多月，又自認迷信：「今年一開始就有好多唔好嘅新聞，希望為社會、自己積福，喺心靈上盡點綿力。」

點都唔答分手傳聞

早前有傳佢與音樂才子鄧智偉分手，兼互相Unfollow IG？她指：「都唔明點解有人會留意到，我成日都會Unfollow嘢。（今次呢個Unfollow有意思？）冇意思，有留意嘅話會見到我由Follow 600幾個人，依家得番300幾個。（Unfollow有咩準則？）其實佢一直都冇Follow過我，所以唔需要放大件事，我不嬲都唔高調自己嘅私人事，今次都唔會打破呢個原則。（依家有拍拖？）咁多年我都冇答過。」

再講到早前同玄學家拍攝運程短片時有提及愛情，高Ling澄清沒有此事：「冇問過呢啲嘢，冇人開過我個盤，所以有呢個新聞都好無奈，多謝大家關心，我會畀心機做嘢，仲要供樓，有新劇都要做功課。」