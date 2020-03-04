【徒弟變師傅】任賢齊由令狐沖升呢風清揚

武俠小說《笑傲江湖》多次被翻拍成劇集，演過令狐沖嘅，好多都爆紅！好似周潤發、呂頌賢、任賢齊、馬景濤、李亞鵬、霍建華等，每位都有唔同風格，觀眾都好喜歡！而任賢齊就為手遊拍宣傳片，佢仲由令狐沖升呢做風清揚，名副其實徒弟變師傅！但任賢齊陣「令狐沖」味太勁，升呢做風清揚都好，網友都話點睇都係令狐沖！其實呢，仲有兩個升呢嘅例子，等我哋一齊盤點吓啦！

《倚天屠龍記》同樣多次被翻拍成電視劇，當中1994年版本係唔少人心目中嘅經典，周海媚所飾演嘅周芷若仙氣十足，仲被封為「最美周芷若」！25年後，佢同樣由徒弟升呢做師傅，做咗滅絕師太！周芷若雖然已經年過半百，但佢駐顏有術，繼續升做「最美滅絕師太」！

另一位升呢傳奇，就係苗僑偉，不過今次就唔係徒弟變師傅，但都係升為一代宗師！佢喺1983年版本嘅《射鵰英雄傳》演楊康，仲有話佢演嘅楊康係唯一一個超越原著嘅人，真係犀利！34年後，佢做咗東邪黃藥師，苗僑偉有型有款，英氣十足，網友都大讚！

題外話，有啲演員真係演得太好，好幾輯嘅劇集，都係由佢哋演番個角色。就好似劉丹咁，佢演咗四個版本嘅洪七公，分別係1983年、1994年兩版《射鵰英雄傳》以及1983年、1995年兩版《神鵰俠侶》，真係講起洪七公就會諗起劉丹！而甘草演員秦煌都演過四次老頑童周伯通，老頑童基因可以話係入晒血！