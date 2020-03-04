城城強忍喪母之痛繼續開騷　小美讚專業

天王郭富城在香港殯儀館為亡母設靈，經理人小美於晚上8時10分步出殯儀館和傳媒簡單交代郭媽媽喪禮事宜，眼紅紅的她說：「郭媽媽喪禮採用佛教儀式，依家頌緊經，之後會土埋葬，嚟靈堂拜祭，多數都係朋友同親戚，靈堂布置以白色鮮花為主，因為郭媽媽鍾意簡約同優雅，城城狀態OK嘅，不過要打點喪禮就攰啲，城城想安靜咁做埋喪禮嘅事，所以唔接受訪問啦。」小美又指郭媽媽90歲高齡是笑喪，她子女孝順又子孫滿堂，大家都抱着懷念之心向郭媽媽表敬意。問到郭媽媽何有遺願？小美說：「唔敢代答，以我認識嘅伯母，相信佢都好安慰，城城已成家立室，又有孫抱，好安慰。（可會跟郭爸爸合葬？）呢個冇問，但據了解唔係。」

郭媽媽離世時，城城正身處美國舉行巡唱，小美透露：「當日喺美國巡迴第二場嘅早上接到呢個消息，係離開正式開騷不足24小時，嗰時問過城城使唔使取消個騷，城城沉澱一輪，就接受咗媽媽離世嘅事實，佢覺得要專業，要完成演出，雖然第二場喺農曆新年時舉行，但因為呢個消息，所以減少互動環節，觀眾係唔知，但係對城城都好接受，佢以審慎同凝重心情去演出，演出後，我哋就連夜執行李改機票返香港。」小美覺得這個繼續做騷的決定實不容易，而圑隊亦尊敬其專業表現，城城亦覺得自己的媽咪，應好想兒子有專業表現，郭媽媽一向以城城為榮。

郭媽媽離世時，城城太太方媛在港，而城城相信太太應付媽媽身後事，因身邊有家姐、姐夫等一家人。而城城未來的工作稍作改變，除家事外，亦要面對疫情而巡迴取消，而電影工作尚未開始，她祝願疫情快過，早日回復正常。

郭富城與太太方媛一家四口，及其經理人小美約晚上十時十分，分乘三架七人車從後門離開殯儀館，而好友Sunny Wong夫婦則從正門離開。