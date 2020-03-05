【閨蜜睡房】麥長青撈五六線求存

實力派藝人麥長青（麥包）在無綫工作超過30年，拍過無數電視劇，更拎過男配角獎，奈何最終還是選擇離開。他為東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任嘉賓，跟主持俞詠文（Angela）細訴當年。

參加超級新星大賽加盟無綫的麥包，中學未畢業就入行，他說：「無綫係我嘅大專同大學，大家都話無綫係少林寺，我都想試吓啲功夫得唔得。」他坦言曾經想過在無綫打一世工，但最後亦選擇外闖：「當做唔到大家對大家嘅要求，咪咁囉！」離開公司之後，他一度感到徬徨，對電影圈又不熟，想主動也無從入手，他說：「有人搵就去試，做五、六線都冇所謂，因為要生存。」

同邵仲衡有你冇我？

麥包與同期的邵仲衡不時被指「撞樣」，他笑着爆料：「唔知佢記唔記得，當年佢同我講：『我同你差唔多樣，兩個只能活一個、紅一個咋！』結果就紅咗佢囉！」

除了邵仲衡，同屆還有舞王郭富城及謝天華、林文龍，麥包笑說：「嗰陣時郭富城已經好有型，佢同Laughing哥（謝天華）都好Chok。」談到在無綫曾奪「最佳男配角」，但得獎卻換來衰運，想知道點解？記得收睇逢星期五、六、日更新的《閨蜜睡房》，由麥包親自講你知！