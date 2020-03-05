伊能靜52歲生日　兒子隨時入讀007學院

台灣女星伊能靜報喜！昨日（四日）是她52歲生日，在微博發文指和前夫庾澄慶（哈林）所生的兒子、現年17歲的「哈利」庾翰睿，給她最好的生日禮物，指兩間高級學府倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（CENTRAL SAINT MARTINS簡稱CSM），以及美國PARSONS設計學院均取錄了哈利。她說：「收到兩個學校的錄取信時，我流下了爆撃一樣的眼淚，如果我曾給予他的每一分愛都成就了他成為自己的自由，那麼他也成就了我能愛人卻不需要佔有的能力，那是四十歲以前我不懂的道理，我一直以為愛就該擁有，但有了他，我才知道還有一種更大的愛是凝視。」CSM的著名校友包括英國時裝設計大師John Galliano和前007影星皮雅斯布士南。

伊能靜還稱現在52歲的自己還是「老女孩」，更言要比任何時候活得更精彩及笑得燦爛。不過有大批網友說她保養得宜，外貎像40歲外，還保持一顆少女心。而她之後更玩直播，十分隨意的脫了鞋，跟網友互動及唱歌。