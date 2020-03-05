東方日報C1：湯洛雯「執二攤」坐正惡鬥蔡思貝

湯洛雯、龔嘉欣、蔡思貝及張曦雯最近愈戰愈勇，四女皆極有潛質成為無綫一姐，之前「執二攤」頂替黃心穎拍劇的湯洛雯備受讚賞，坦言打了強心針，三月中正式坐正女一開拍古裝劇。而張曦雯及龔嘉欣亦表示會做好自己，望有更多新的嘗試。至於「撲火」多時的蔡思貝翻身作亦即將播出。

無綫一眾花旦及「視后」級藝人出現離巢潮，當中包括田蕊妮、胡定欣、李施嬅等，全部向外闖，望有新發展，而視后之一的李佳芯亦因之前的政治風波被打沉，現時一直未有新工作安排，今年無綫一姐花旦之位，成為四大花旦龔嘉欣、湯洛雯、蔡思貝及張曦雯之爭，因為她們都有劇在手。

打咗支強心針

湯洛雯之前獲委以重任，臨危受命頂替黃心穎拍攝《法證先鋒IV》，現時可謂抽中好籌，此劇收視勢如破竹，而湯洛雯的表現亦受到激讚，此役可謂助她鋪條好路。本月她亦正式在新劇首次坐正女一，她受訪時說：「其實我真係唔識分係唔係上緊位，就單一套劇而言，《法證先鋒IV》係令我幾有滿足感，拍時得一個月，準備時間好少，我好怕出嚟唔合格，我對自己嘅演出好有要求，希望自己做得好，起碼自己要睇得投入，我覺得今次成績都尚算滿意，呢個劇嘅反應的確令我打咗支強心針，但上唔上位，我成日覺得呢行冇得做獨腳戲，大家要齊齊上先係好，因為一套劇唔係一個人去做，大家一齊好，對呢個行業好即係對我自己都好。」問到會否有哪位前輩她視之為目標？她說：「TVB入面我好欣賞楊怡，我入行之前已鍾意佢，佢又靚，個人又好，而且入行認識佢之後，佢性格真係好爽朗，所以我好鍾意佢。」

近期在《大醬園》中演奸角「細么」奸到出汁的龔嘉欣亦劇接劇，現正忙拍新劇的她，之後亦有兩劇在手，成了監製搶手貨。她坦言：「嚟緊已經接咗兩個劇，其實都開心嘅，自己喺呢間公司都第十年，一路都做好自己。（有冇假想敵？）我又冇話會同其他人比較，我覺得有工作嚟就做好佢，做好自己就得。」問她近年多演奸角，會否想轉？她說：「都冇乜所謂，公司安排就得，當然我覺得好多角色都未試過，希望試多啲嘢！」

「我嘅敵人係……」

而剛剛在無綫頒獎禮獲獎的張曦雯，正與視帝王浩信拍新劇，今年底已接拍無綫重頭劇，與一眾視帝、視后級演員鬥戲。受到公司愛錫的她受訪時說：「我諗呢個階段都係希望多啲新嘅嘗試，試吓唔同角色，好多謝公司畀咁多機會我。（有冇假想敵？）冇呀！我諗我嘅敵人係我自己，唔會諗其他人做成點，人哋做得好唔等於自己做得唔好，大家一齊做得好先夠精彩。」

至於近年刻意將「惹火」撲熄的蔡思貝，緋聞愈來愈少，其擔演的《機場特警》終於排除萬難定於三月底首播，此可說是思貝洗底之作，未知能否令她再次翻身？她說：「都期待可以再迎接一個有挑戰嘅新角色，我永遠都視自己為最大嘅對手，要戰勝自己惰性、慣性，跳出框框，搵出新靈感先係最困難。能夠同佢哋喺同一個年代出生，成長到依家一齊拍戲一齊互相勉勵，喺追夢呢個旅程變得更有意義同唔孤單。」

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