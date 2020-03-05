城城哀傷送母最後一程　人牆遮陣掩護兩女兒

「天王」郭富城母親卓信夫人上月7日於家中離世，享年90歲。家人昨晚假香港殯儀館為郭母設靈，今早出殯，遺體將安放將軍澳華人永遠墳場。

約上午8時45分，城城經理人小美、排舞師Sunny Wong及太太到場，而城城則一早到場打點，未有露面。

至約早上11時許，大殮儀式過後，穿上孝服的城城與家屬於殯儀館後門登上靈車，期間城城神情哀傷，不發一言，其母親遺照則放置中央，而城城座駕亦跟隨尾後。另邊廂，小美及導演鄭保瑞、Sunny Wong等與城城一眾親友從正門步出，分別登上兩架旅遊小巴，及後，約10名親友及公司同事護駕，築起人牆加遮陣掩護城城兩名女兒。穿上孝服戴上太陽眼鏡的郭富城捧着母親遺照，與太太方媛、胞兄、家屬等陪伴郭母靈柩上山。

由於郭富城兩個愛女年紀太細，工作人員建議14歲以下的家屬留在車廂等候，故郭富城的兩個女兒未有上山。約中午十二開始進行儀式，現場由五位僧人頌經，風水師則用羅庚、紅線量度安葬方位，隨後郭富城與胞兄、方媛等親友先後拜祭。儀式過後眾人在場等候吉時下葬，期間郭富城與親友傾談，更除下太陽眼鏡與親友透過電話視像問候。