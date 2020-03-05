黃子佼「疫」境下領證結婚　長文示愛孟耿如

台灣名主持黃子佼與交往多年的女星孟耿如正式在台灣領證結為夫婦，黃子佼今日在社交網公布喜訊，因為新冠肺炎肆虐台灣的關係，兩人都戴上口罩領證，新郎和新娘都便服出席，而儀式亦十分簡單，黃子佼寫道：「2013起相戀，2018求婚後，2020的今晨，透過官方的手續我們正式變夫妻，合法的陪伴彼此走向另一段旅程，在人心惶惶時期我倆也難免焦慮，無論是工作延宕公私的節奏亂調，人算總不如天算幸好我們有對方眼前唯一篤定的就是和妳走下去，雙手握著不嫌累坐著對看不尷尬，永遠話題不缺乏互相扶持與依靠互相砥礪與進化，擦拭過往的塵埃願為彼此而閃亮，希望這小小喜訊，帶來的一股暖流能稍微撫慰人心。」

黃子佼續說：「很多觀眾常提醒說六年一班的我早該結婚生子了，我總想告訴他們每個人機遇不同，或者是任務不一，有人擁青梅竹馬有人愛一波三折，但幾歲就該成家幾歲就開生孩子，絕對不該是定律還不如謹慎以對，等篤定確認的人重點是白頭偕老，永浴愛河非口號外面世界不可控，先讓自己變更好我曾羨慕某些人，很早遇到對的人成家育孩順勢走，但我清楚的知道談戀愛是一回事心跳加速兩回事，牽手過日子人選太多勇敢挑戰者都換來滿身傷痕，而我多變又幼稚直到活到四十幾身心靈漸趨平衡才敢往前走一步，不想失敗的一步祈願唯一的一步確定有把握經營，篤定有能力承擔認定有共識邏輯，感謝親愛的耿如妳出現的有點晚，但真是我的福氣，謝謝妳包容體諒，謝謝妳給我自信，謝謝妳託付愛情，謝謝妳無私相處，謝謝妳激發樂活，謝謝妳當我後盾，謝謝妳做我家人，謝謝妳願嫁給我，過往現在或未來，我不可能是完美，但在每一個明天，我會為妳再改變，前年三月的求婚，今天終於合法化，黃太太，我愛妳」

孟耿如：年齡差距不是問題

而新娘子孟耿如都在社交網宣布正式成為人妻：「2020/3/05我和老黃剛剛去登記了，跟老黃相處了一陣子，心中的感覺就已經是『好像就是他了』！所以登記這件事早已成為待辦事項；以前總是不能理解，你知道『就是他了』的這種感覺到底是什麼，哈哈，但直到你遇到你就會明白！

他常常不吝嗇讚美我，偶爾耍個浪漫；我們一直很好，很少很少吵架，有時鬥了個嘴心裏還會覺得，耶！我們的生活多了點不同的趣味。

年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的，謝謝一路上愛看我們放閃的朋友們，我和他這輩子說長不長說短不短，生活沒有特別改變，只是以後成為黃太太聽起來比較老而已。」謝謝關心我們的你們，我們會繼續把愛帶給大家！