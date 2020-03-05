全智賢演咩角色？《李2》奸角柳承龍去海外嚇親人

韓星朱智勛、柳承龍、裴斗娜、金成圭及金相浩等今日與編劇金恩熙、導演金成勳及朴仁濟出席Netflix古裝喪屍劇《李屍朝鮮》第二季的發布會，由於南韓新冠肺炎疫情持續，發布會以網上直播形式進行。

對於《李》在海外獲得好評，金恩熙坦言事前沒有想過：「我只是想努力做有韓國特色的作品，我想他們也是因為這樣而對我們感到好奇和喜歡。」而Netflix在劇集播出前，於美國洛杉磯荷里活的日落大道及紐約的時代廣場播放《李》的大型廣告，朱智勛指就似發夢一樣：「起初我以為是合成圖片，裴斗娜應該已經有很多在海外發展的經驗，但我是第一次，真的不知道是發夢，還是真實，我感到十分滿足。」

柳承龍早前曾赴津巴布韋及南非拍攝記錄片，在《李》中飾演大奸角的他笑指在當地亦有人認出他：「我到當地和動物愛好者見面，在廣闊的草原裏竟然有人認得我，見到我之後就馬上逃跑，我也很驚訝，令我知道原來我很有人氣。」裴斗娜在發布會上向早前在奧斯卡憑執導電影《上流寄生族》橫掃4個大獎為韓國爭光的導演奉俊昊：「我的出道作《綁架門口狗》就是奉俊昊執導的，已經有20年了，感覺好微妙，十分滿足，知道韓國作品在海外得到好評，我好開心。」

一眾演員都預告《李2》劇情上會有很大變化，柳承龍又指大家到時便會覺得等了一年是值得，而早前他們已透露在《李2》的尾段，女星全智賢會登場，問到為甚麼會邀請全智賢拍《李2》？金恩熙就表示：「在寫劇本的時候，我很想她來演那個角色，所以便邀請她演出，至於是甚麼角色，大家看過便會知道了。」她又指假如第二季反應好，便有機會問拍第三季，更笑指希望拍到第十季。