Britney十三歲囝囝拍片爆粗咒爺爺去死

美國天后Britney Spears與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）的13歲細仔積頓占士（Jayden James），周二於社交網站Instagram進行視像直播，回答網友問題，期間爆粗咒罵作為Britney監護人的爺爺占美（Jamie）：「佢係一個大XX。佢真係好X咁XX。佢唔該去死啦。」

積頓占士對爺爺的憎恨，相信與上年8月占美與Britney的14歲大仔辛布斯頓（Sean Preston）在家中爭吵後，涉嫌向辛布斯頓動粗的事件有關。

積頓占士又坦言Britney的事業「凍過水」，表示：「好老實，我冇乜點見佢做任何音樂。我記得有次我問佢：『媽咪，你音樂事業點呀？』佢就答我：『唔知呀蜜糖，我諗我可能會退出樂壇。』我就話：『唔係吓話，你講咩呀？你知唔知你喺嗰度賺幾多錢？』」

積頓占士透露自己主要與父親一起生活，幾周後才會見母親。積頓占士很愛戴自己父親，認為他像耶穌一樣，而積頓占士亦認為母親的現任男友Sam Asghari是個好人。