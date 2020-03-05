被指做小三搞大唐詩詠個肚　馬國明真火滾

藝人馬國明與唐詩詠不時傳緋聞，二人現時同是單身，亦有「兄妹」之情，每每走在一起都，網民都會當正二人是情侶一樣，為這對「兄妹」感情事心急。

而之前被指是詩詠緋聞男友的陳思銘被指於社交網留言謂：「她的生命中，出現了另一位男主角，酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好。」此留言一出，矛頭即指向馬國明，網上隨即指馬國明是第三者，而今日又有報道指他向朋友爆粗護妹，對於種種無聊新聞，東網記者問及馬國明，向來都不喜歡澄清太多的他，終於忍不住要開腔回應，坦言不想再跟陳思銘名字扯在一起。他謂：「首先我唔識佢，我亦唔知佢同阿妹乜嘢關係，我哋不嬲『鐵馬家族』有聚會都唔會問大家嘅感情事，阿妹一直都冇帶呢個男仔出嚟，我哋嘅話題亦從來冇呢個男仔，所以我點解要向佢爆粗呢？」

被誣衊第三者

他坦言今次回應，只是因為之前上網說到自己是「第三者」，亦看過有新聞過分到指詩詠懷孕，她與馬國明焗住出來認愛，他謂：「其實依家寫到亂晒，仲令人誤會經手人好似係我咁，希望傳媒高抬貴手，唔好同我再傳咁嘅緋聞，以前我一直唔講，覺得算啦！咪當係幫《白色強人》宣傳囉！不過依家真係寫到亂晒，仲影響埋我嘅人格，大家想知Zoe同唐明（二人劇中角色）有乜發展，就睇《白色強人2》啦！」

冇單獨同唐詩詠食飯

他又再三強調希望大家不要再將他與陳思銘並談，根本他亦不認識對方，他謂：「其實之前啲人話我哋係同蕭正楠兩Pair人食生日飯，但其實嗰日我哋係一班人，食完嗰餐飯之後，我到依家都未見過詩詠囉！」