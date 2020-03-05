狂啪維他命C！容祖兒荷蘭開騷被男粉絲冧暈

天后容祖兒（Joey）《Pretty Crazy Love in Europe巡迴演唱會》前晚在荷蘭海牙AFAS Circus theater舉行，據知門票開賣時一早被秒殺，座無虛席之下，場外更有歌迷守候希望買到飛進場。

第一次到荷蘭演出，祖兒表示相當興奮，台上她跟觀眾說：「人生一直有一個願望可以嚟荷蘭開演唱會，因為荷蘭係一個我好喜歡嘅地方，今日在座咁多位一齊嚟見證我願望成真，我真係好開心，好難形容自己心情，夢境成真之下，眼淚湧湧而下又要故作堅強嘅感受，我只可以用百感交集來形容。」

台下歌迷來自五湖四海，不單止有荷蘭人，更有一些歌迷是從香港、新加坡、馬來西亞、巴黎，甚至南美巴西飛來捧場，祖兒一一多謝大家：「冇諗過世界上咁遠有咁多鍾意我嘅人，希望大家今晚睇得開心，放心。」演唱中途祖兒又在觀眾群中發現有位荷蘭男歌迷，竟然識唱她的歌：「嗰位外籍男歌迷，佢真係識得唱晒我啲歌，佢唱嗰陣我好似睇緊超級無敵估歌仔咁，又開心又好笑又感動，真係冇諗過佢哋咁有心，學唱晒我啲歌嚟捧場。後來佢入嚟後台影相，佢話第一首識得我嘅歌係《爭氣》，仲真係唱多次畀我聽添，佢仲話上載過一條片喺網上，自彈自唱《習慣失戀》，真係好厲害！ 」

10年前祖兒同卡通人物Miffy合作crossover出演唱會T-shirt，今次祖兒入行20周年，親臨Miffy的家鄉荷蘭開演唱會，又適逢Miffy 65周年紀念，Miffy二話不說便出現成為祖兒演唱會上特別嘉賓，一起唱歌，令觀眾欣喜若狂。此外Miffy又再次與祖兒合作，為荷蘭站打造了限量的演唱會紀念品，開場前全部被歌迷秒殺掃空。祖兒台上與巨形Miffy又攬又抱，她說：「一見Miffy出嚟，我即刻開心到變番7歲，今次都係得到Miffy保祐，我哋荷蘭演唱會先咁成功，賣到爆晒，哈哈。」

最近新冠病毒在歐洲感染數字愈來愈多，所以祖兒坦言出發之前都開了無數次會議，商議究竟是否可以安全成行。決定成行之後，祖兒表示都有小心保護自己，為了有一個健康體魄，每日也狂食維他命C，幾乎是任何有維他命C的飲品食品也不放過，每到之處都包到自己像一隻糉，避免冷親，務求以最佳狀態演出。祖兒說：「千萬唔可以冷親，所以都逼自己早啲瞓，好彩荷蘭同香港相差7個鐘，我平日上床瞓嘅時間，正好係荷蘭晚上11點，對我嚟講一啲時差都冇，到埗之後每晚都休息得好好，瞓得好先唔會容易病。咁同觀眾大家都為免太近矩離互相接觸，所以冇握手，冇抱抱，只係隔空飛吻囉。」

荷蘭演唱會完滿成功，祖兒之後會飛到倫敦準備3月9日在The London Palladium繼續舉行巡演。