電影評論學會頒獎禮　曾國祥首次在港得獎

第二十六屆「香港電影評論學會大獎」早前已宣布得獎名單，受到新冠肺炎影響，今日下午三時移師香港藝術中心舉行閉門頒獎獎，沒有招呼傳媒。開場前「最佳女演員」蔡思韵、「最佳導演」曾國祥戴上口罩到場，而身為頒獎嘉賓的莊澄亦有現身。

曾國祥台上冇多謝老婆

憑電影《少年的你》奪得「最佳導演」的曾國祥，到場領獎，他先感謝《少》片的台前幕後團隊，多謝投資方，因這部電影始終有風險，亦多謝團隊和特別是兩位演員，因大家相信故事和劇本才用心拍好電影。他亦謂這是第一次在香港得到的電影獎項，自己是睇香港電影長大的人，得到肯定很開心，他直言沒想過該片能在香港奪獎，因為始終是一部合拍片，多謝香港電影評論學會。

曾國祥事後受訪，他說：「想搞dinner party慰勞劇組，因疫情關係不會打邊爐，減少感染的機會，亦坦言本身擔心今日的頒獎禮會取消，幸好大家努力下能夠成功舉行。」講到在台上沒有多謝太太王敏奕，他笑言：「老婆呢啲返屋企先多謝啦，唔好咁肉麻啦。」問到爸爸曾志偉對他得獎的感受？他謂：「呢排冇見過佢，佢好忙，不過佢都戥我開心，之前金像獎提名佢都差唔多係第一個send message畀我。」問到今次攞獎可有對金像獎增添信心？他笑言：「有提名已非常開心，平常心，因為唔想希望愈大失望愈大。（但你12個提名？） 我上次《七月與安生》都多架，最後都得一個獎，所以唔諗咁多啦，反而平常心，有咁多提名已係好好嘅肯定。」

奪得「最佳男演員」的太保以及劉俊謙則分別上台領獎，太保指自己知道得獎後，當晚睡得不太好，因一直在回味，對奪獎感到非常榮幸，亦謂電影就像人生有高有低，轉眼他入行已五十年，這個獎溫暖了他，並要感謝太太對自己的支持。

劉俊謙望年青人毋忘初心

劉俊謙領獎時則謂因疫情很多活動取消，笑言自己在家沒事做，而這裏繼續舉行很開心。他亦多謝父母，經常傳一些傳媒資訊給他。他亦自嘲已31歲，年紀唔細，很遲才開始拍戲，幽默地表示自己曾幻想過自己若在八、九十年代出道，會相當幸福，但他近年發現影壇出現一些變化，指近年出現不少成本比較低，但是一些對本土關懷的題材、為香港人說話的電影，他覺得有些事在醞釀緊，新一代電影年青人開始起來，並著大家毋忘初心。

蔡思韵唔敢諗金像影后

奪得「最佳女演員」的蔡思韵則指今次奪獎是一次很大的鼓勵，多謝電影團隊對她的信任，亦多謝男友劉俊謙，讚對方是好好的對手，亦多謝家人，細個幻想可以企上台攞獎，這是人生首次上台攞大獎，好開心同好幸福跟大家一齊工作，最後要多謝天父、屋企人以及天上面的爸爸。而最佳編劇黃綺琳則身在大阪電影節未能到場。第二十六屆「香港電影評論學會大獎」今日舉行閉門頒獎，奪得最佳女演員的蔡思韵事後受訪，表示很開心，亦有些緊張：「尋日練習好耐可以講乜，頭先上到台都好緊張。（尋晚有冇瞓唔着？）還好，反而係當知道得獎嗰晚就瞓唔着，因為好開心，亦不斷諗自己係咪真係做得咁好，但自問自己已用心盡力做角色，已經足夠。」

問到可有信心在金像獎再下一成攞影后？她坦言：「唔敢諗，有得入圍已經好開心，自己仲係新人，仲要同咁多位前輩一齊角逐已好榮幸。」問到今次攞獎怎樣慶祝？她坦言：「冇呀，陣間都要做嘢。（同男朋友劉俊謙一齊慶祝？）都戥對方開心，不過主要同媽咪，尋日都特登叫佢睇今日嘅直播。」

最佳電影：《叔．叔》

最佳導演：曾國祥（《少年的你》）

最佳編劇：黃綺琳（《金都》）

最佳男演員：太保（《叔．叔》）、劉俊謙（《幻愛》）

最佳女演員：蔡思韵（《幻愛》）

推薦電影六部：

《戲棚》

《金都》

《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》

《新喜劇之王》

《幻愛》

《少年的你》