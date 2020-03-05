有拖拍！閻奕格望38歲前結婚

歌手閻奕格的全新EP將在本月底發表，為隆重其事，唱片公司不惜工本特別為她打造專屬巴士「J格BUS」，並且在台北西門町舉辦了「J格BUS開跑活動」。對於首次在巴士車身上看到自己這麼大的的肖像，格格又驚又喜。

即將邁入30歲的格格，也給了自己人生下一個階段幾項不同的「待辦清單」，訂下目標希望能夠一一達成。包括推出一張代表當下閻奕格的專輯，曾經表示這輩子絕不會穿牛仔布服飾的她，「待辦清單」內第二件事竟是要「找到一條令我驚艷的牛仔褲或牛仔裙」，第三件事則是「可以不害怕電單車，開車上路」，她提到自己其實在多年前就考到駕照，但因為小時候住在香港，路上沒有太多電單車，現在去到台北看到路上有很多電單車，心裏會比較焦慮。

最後，早前大方宣布拍拖的她為自己訂下了「希望在38歲前結婚」的目標，被主持人問會不會閃婚？她坦言：「其實18歲時設定的結婚理想年齡是25歲，但長大後覺得應該順其自然，雖然現在身旁有了一個相處起來很自在、很舒服的另一半，但目前還很享受以工作為重心的生活，唱歌對她來說依然是最重要的事。」