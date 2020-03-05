《法證IV》破紀錄！全體演員做運動抗疫

藝人黃浩然、譚俊彥、朱晨麗、陳煒、鄭俊弘、黎燕珊等，現身電視台為無綫熱播劇《法證先鋒IV》造勢。該劇收視直線攀升，席間眾演員由監製梅小青帶領之下，齊齊揭牌公布最新收視紀錄，第12集（3月3日）直播收視，及首周7天跨平台總收視分別為33.7點及35.7，均超過200萬觀眾收看，兩項佳績更打破近6年劇集紀錄，成為最新紀錄保持劇集。

黃金拍檔組合黃浩然和譚俊彥受訪時，直言有好成績好開心，黃浩然說：「希望可以Keep到呢個收視，仲希望有得繼續上，大家都擺咗好多心機落去。」譚俊彥就謂能再上另一「高峰」全靠有好劇本：「每一個Case、人物都能夠好好交代，好嘅劇集呢啲都係缺一不可。（劇入面你個角色都有好大分別。）其實個個角色同我自己都差好遠，收到劇本會知個角色性格係點，最緊要係跟住去做。」

新冠肺炎疫情持續，全體演員於活動尾聲時分成男、女子組示範瑜伽及健身運動，即便留在家中都可以做運動強身健體，黃浩然、譚俊彥、朱晨麗及陳煒最後更合體「出招」，兩女劈腿晒柔軟度！黃浩然與譚俊彥私下都有做開運動：「你睇我哋嗰幾場MMA就知！唔使拍劇都會放多啲時間去鍛煉。」前者還搞笑說由兩位仔仔負責幫手操練：「佢哋依家會郁我！玩打交遊戲，一對二咁。（老婆企邊一邊？）都唔企，叫我哋唔好玩。」

譚俊彥指小朋友現時轉網上上課，多了時間望電子產品，都要想想辦法，例如縮短平時睇電視時間、去公園玩，黃浩然亦提議平日去海灘玩，但大前提都是要保持個人衞生，做好消毒清潔。