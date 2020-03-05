隔離14日出關！朱晨麗約定「老公」何廣沛

藝人朱晨麗早前於農曆新年前夕返蘇州過年，加上婆婆突然過身，決定與家人留在當地處理後事，今日終於歸隊宣傳無綫熱播劇《法證先鋒IV》，更率領女藝員齊齊做瑜伽。她更謂上月中已返港，為自己、身邊朋友都有自我隔離，還不止14日：「起初都覺得好悶，之後都有Set時間表，有好多朋友都Send安慰嘅短訊畀我，真係好多謝佢哋，都好擔心佢哋擔心我，因為內地疫情爆發，但我都好少出門。」

問到緋聞男友何廣沛可有於自我隔離期間做外賣仔？朱朱聞言甜笑說：「我自己嗌，佢好忙㗎！（叫一份定兩份？）兩份我食唔晒！佢都有Send信訊問候我，等佢忙完可以食餐飯。（疫情過後結婚？）食飯啫，可以見吓面。（見吓老公仔？）見朋友仔，哈哈！」《大》有好收視，有跟「老公仔」商量如何回饋觀眾？她繼續說：「可以畀大家投吓票。（結婚？）呢啲私人嘢，太長遠啦！希望可以再合作，拍續集又好、開過另一套再做情侶又好。（好Enjoy做情侶喎。）哈哈！我每一套戲都好認真做㗎！」

首次參與宣傳活動就負責揭曉高收視成績，令她大感興奮：「有好成績好開心，希望大家繼續支持《法證IV》，同《大醬園》大結局一樣都過30點，好滿足！成班演員都諗住疫情過後同監製梁材遠（財叔）食餐飯，搞個榮休宴。」

見朱朱心情平復了不少，臉上重現招牌笑容，她坦言婆婆離世時好傷心，以淚洗面：「好多方面都好好多，嗰時日日喺屋企爆Sad，坐喺度都會流眼淚，但時間係會令自己成長，都唔可以咁悲傷，疫情係暫時，屋企人係永遠，依家覺得自己成熟咗。」並透露媽媽仍然留在蘇州：「我係因為要做嘢先返嚟，依家更珍惜同屋企人相處嘅時間。」