有彩蛋！ONE PROMISE羨慕林家謙被女攬

環球唱片力捧的樂隊ONE PROMISE，今年推出的新作品《寂寞的怪獸》，特別找來他們很欣賞的創作型歌手林家謙在《寂》歌詞版MV中彈琴，ONE PROMISE直言：「剛推出咗失戀歌嘅佢，想必大家對『寂寞』都有同病相連嘅感覺，今次同佢合作，希望多一個朋友，少一份寂寞，一班男人用音樂傾吓『男人經』！最令我哋意想不到係，林家謙好有幽默感，同我哋嘅佻皮好合襯，留意彩蛋位就會明白。」

林家謙早前推出了新歌《拼命無恙》，在MV裏其中一幕與女主角相擁，ONE PROMISE主音文廸搗蛋表示，非常羨慕女主角可以攬住林家謙，好想重演這一幕。在拍攝這個歌詞版MV彩蛋時，兩人都忍不住笑，文廸更一不做二不憂，大膽拍了林家謙的屁股，視之為「男人的浪漫」，非常有趣！

ONE PROMISE一向走流行搖滾路線，這次作岀新嘗試，抒情新歌《寂寞的怪獸》，由他們親自作曲及編曲，並增添跳脫的弦樂，這次更用了共十人的弦樂團錄奏！歌名意思是寂寞就如怪獸一般每到夜晚便會出沒，曲風較簡約，每一個音都以赤裸裸的方式表達，就像一個男人毫無保留地去追求心中所愛。文廸更唱出男人得不到女人的芳心，在寂寞時感到氣餒無助的情感。