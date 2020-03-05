學校報警！過度活躍被欺凌　安俊豪唔追究

歌手安俊豪（Simon）早前參與微電影《501》拍攝，戲中他飾演一位患有亞氏保加症的男生，不論在專注力、感情世界及群體社交生活上都遇到困難，引致自我價值低。及後因為要成為掟鏢手參加比賽，加強訓練專注力，更在比賽中找回自我。

Simon坦言在今次片中飾演男主角，對他而言不算太難，透露小時候亦曾因專注力不足以及過度活躍而在求學時候受到欺凌，因此在片中被同伴打的片段，猶如親身經歷一樣。回憶以前受欺凌的片段，他坦言試過最嚴重一次是差點「出事」，他說：「嗰次係學校報晒警，搵晒家長嚟，但係媽媽同我講如果我追究，其他同學仔就會被警察帶返去問話，所以最後我唔追究，我覺得每個人都可以有改過嘅機會。」

他透露這套微電影中男主角經歷了十年才能進入掟鏢公開賽的最後階段，當中更因為信心不足，覺得自己一事無成而與女友分手的橋段與自己很相近。Simon笑言這個劇本猶如為他度身訂造一樣，令他喚起「初心」，希望更加正能量，更加堅持去追求自己的夢想，他坦言故事的結局，其實就如警醒他一樣：「最後支鏢究竟中唔中並唔重要，因為唔單止呢支鏢搵到目標，我嘅人生都搵到目標。」