【翻Loop經典作】玄彬孫藝珍陪你避「炎」

由於新冠肺炎疫情持續，唔少人都乖乖做宅男宅女，留喺屋企避「炎」，但係成日冇得出街，真係要搵啲嘢做打發吓時間，唔係隨時悶到癲呀！好在最近韓劇《愛的迫降》掀起追劇潮，劇中男女主角韓國男神玄彬oppa、第一代「國民初戀」孫藝珍，成功俘虜一眾劇迷，雖然《愛》劇已經大結局，但係好多劇迷都大嗌唔捨得，已經開始回味緊「李正赫」玄彬，同埋好想好似孫藝珍咁做「李太太」添！

其實玄彬同孫藝珍過去都有唔少經典劇集同電影，可以畀一眾劇迷戲回味一番㗎！既然係咁，趁住依家冇得出街，介紹番幾套佢哋嘅必睇之選，等大家留喺屋企冇嘢做嗰陣，煲吓劇、睇吓戲嚟消磨時間啦！

2018年《極智對決》

原來韓劇《愛的迫降》唔係玄彬同孫藝珍第一次碰頭，佢哋一早喺電影《極智對決》已經合作過㗎啦，嗰陣玄彬做反派殺人狂，而孫藝珍就做談判專家，一正一邪嘅對決，擦出唔少火花。

2005年《我係金三珣》

呢部唔止係韓國嘅「國民電視劇」，甚至成個亞洲都掀起一股韓風，首次擔正做主角嘅玄彬，佢同金宣兒演的肥妹「金三珣」拍拖，本身係扮情侶，點知日久生成為戀人！玄彬喺劇入面陽光味濃，而金宣兒就增磅6公斤做肥妹，相當可愛。

2010年《秘密花園》

玄彬喺劇中飾演百貨公司社長「金祖沅」，高富帥嘅佢竟然愛上替身演員吉蘿琳（河智苑飾），但係估唔到嘅係，出現「靈魂交換」情節，佢哋喺一個秘密花園中意外交換咗靈魂，用對方身體面對完全不一樣嘅人生，仲有場玄彬教河智苑着內衣嘅戲，相當搞笑！

2018年《阿爾罕布拉宮的回憶》

玄彬同朴信惠主演，但有別於玄彬其他嘅角色，係韓劇中全新嘅題材，將以科幻驚悚動作殭屍片作為主軸。講到玄彬戴上鏡片後便能連接實擬虛境（AR）嘅遊戲世界，發現真人玩家喺遊戲世界被殺死後，現實中也會離奇身亡，喺劇中出現唔少槍擊場面，引發話題。

韓國第一代「國民初戀」女神孫藝珍，除咗拍劇，呢位38歲嘅姐姐喺電影方面都有唔少作品，真係夠晒經典㗎！

2003年《假如愛有天意》

最部係最熟悉孫藝珍嘅其中一套戲，雖然故事有點俗氣，但係非常感人，講到有錢女孫藝珍愛上窮小子曹承佑，礙於家人阻礙嘅的關係，同埋曹承佑要去當兵參加越戰，佢哋被迫分開。

2018年《藉著雨點再愛你》

翻拍經典日本電影，同韓國男神蘇志燮合作，劇中集齊所有催淚原素，孫藝珍先是遇上車禍再失憶，而蘇志燮剛患重症不能再擔任游泳選手，洋蔥味濃！另外戲入面有「國民男友」朴敘俊友情客串！

2014年《海盜》

有韓版《魔盜王》之稱，仲係孫藝珍首次挑戰演古裝，擔任海賊女頭目嘅佢，同型男山賊金南佶做拍檔，除咗唔少搞笑情節，仲有唔少動作場面同特技效果，呢部劇仲為孫藝珍贏得2014年第51屆大鐘獎最佳女主角。

睇番資料，玄彬自出道公開拍過兩次拖，一次係同「男神收割機」的宋慧喬，佢哋拍拖兩年就分手，而另一次就係同姜素拉，不過拍拖冇耐分手收場。呢次玄彬盛傳同孫藝珍「戲假情真」，私下仲Sweet到爆添，唔少粉絲都希望佢哋係真．拍拖呀！