玩命洞潛！傅明憲考牌先斬後奏唔講畀阿媽知

名媛傅明憲（Gigi）為電影《奇蹟救援》宣傳，該片講述2018年12位少年足球隊「野豬隊」成員及教練被困泰國「睡美人洞」18天的影片，當中更涉及洞潛的話題，Gigi於2000年就開始潛水，到2019年更考到難度及危險性都極高的洞潛牌。Gigi還大方分享洞潛的靚相及點滴：「上年去了墨西哥的Cancun看鐘乳石洞，也是我學習洞潛的最大動力。潛到落去見到的一刻真係好震撼。」

雖然洞潛可以發掘到不少美景，但Gigi從沒叫朋友一起去探索因為洞潛是非常危險，問到家人會否阻止她「玩命」，她就表示是先斬後奏：「我是考完洞潛牌先同媽咪講，佢仲話覺得好似安全啲，因為以前玩潛水，身邊會好多海洋生物經過，例如鯊魚，所以佢覺得入去個洞穴冇鯊魚仲安全。」

洞潛人比上太空更少

既然話某些洞穴去到的人比上太空更少，所以洞潛圈子也非常細，剛好她的洞潛教練也是當年有份參與「睡美人洞」教援的人員：「我的教練非常低調，都係跟佢學習咗之後先知佢有份救援，當時事件一發生，所有洞潛人員都是自薦去救人，帶晒所有私伙裝備去現場；佢都有分享話當時洞內係非常危險，視野非常差，初初入去時大家都沒有任何把握可以找到隊足球隊，更別說帶他們出來。」