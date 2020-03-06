玉女變性女　迪麗熱巴激爆床戲睇到眼怨

新疆美女迪麗熱巴拍古裝、時裝劇都咀到七彩！繼《秦時麗人明日心》張彬彬用口餵食、《一千零一夜》迪麗主動向鄧倫索吻後，在最新鮮熱辣的《三生三世枕上書》中，迪麗熱巴與男主角高偉光更錫到嘴都歪，床戲兼鴛鴦浴樣樣齊，引來網民狂Loop，網上點擊人次突破53億，單日最高點擊人次更達2.13億！不過有網民直言睇到眼冤，狂插錫到過火。

迪麗熱巴亦直言不敢跟父母一同睇劇，她說：「畢竟是我演的戲，知道甚麼時候會吻戲，快到就轉台或起身走掉。有點肉麻不敢看，跟父母一起看，感覺有點不應當。」

唔過電請食檸檬

迪麗熱巴與高偉光曾多次合作，拍攝親密戲時無須提前知會，默契十足，她笑說：「高偉光不笑時像劇中飾演的東華帝君上線，一說話則像是一個愛講冷笑話的傻大哥。」劇中角色為愛執着，她自言跟現實的自己相似：「樂意為對方去做些改變。」

原來自小不愛撒嬌的她，20歲時跟媽媽撒嬌會被推開，現在則是媽媽較常向她撒嬌。

問若被不喜歡的人表白時會怎樣？迪麗熱巴笑言會在心中想：「天啊！我好不喜歡他，怎麼辦啊！」然後讓對方知難而退，她又表示較喜歡善良、孝順、有上進心的對象。