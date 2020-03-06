東方日報C1：馬國明無辜被屈搞大唐詩詠個肚

馬國明與唐詩詠最近被指由兄妹情進展成為戀人，近日有傳因搞出「人命」，雙方焗住認愛，激到「天然呆」的馬國明發火，拒食死貓否認是經手人，更與女方劃清界線！

馬國明去年因女友黃心穎偷食搞到分手，之後不停傳出與「契妹」唐詩詠撻着，加上近月女方「前度」陳思銘發功，在社交網無病呻吟，暗示甩拖：「她的生命中，出現了另一位男主角，酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好。」留言一出，矛頭直指向馬國明，無辜變第三者！昨日更有傳他搞大唐詩詠個肚，逼住承認戀情。

不知陳思銘是誰

向來甚少發火的馬國明不甘被屈，終於忍不住開腔，他受訪時表示：「之前話我係第三者都算，依家寫到亂晒，仲令人誤會經手人好似係我咁，唔好同我再傳咁嘅緋聞。以前我一直唔講，只係當幫《白色強人》宣傳囉，不過依家影響埋我嘅人格，就一定要講清楚。」又稱根本不知陳思銘是誰，完全沒見過對方，直言不想與這位陳生扯上關係：「首先我唔識佢，我亦唔知佢同阿妹係乜嘢關係。我哋『鐵馬家族』聚會時，不嬲唔會問大家嘅感情事，阿妹一直都冇帶呢個男仔出嚟，大家嘅話題亦從來冇呢個男仔，今日仲有報道話我爆粗鬧佢，我點解要向佢爆粗呢？其實之前啲人話我哋同蕭正楠兩Pair人食生日飯，嗰日我哋係一班人，食完嗰餐飯之後，我到依家都未見過詩詠。」

訪問中多次否認與詩詠相戀的馬國明，將全副精力放在月中與岑麗香拍新劇。大前日見他單拖出動，原來為了保住靚樣，他驅車離開太古城寓所，直駛銅鑼灣一個商場做Facial，花了三粒鐘扮靚的他，離開時發現記者即一臉尷尬，揮手打招呼後，即返家做宅男。

給我一點寧靜好嗎？

至於「被大肚」的詩詠昨日於社交網留言澄清：「現在都很少看新聞，所以不知道胡亂寫一個甚麼程度，也沒有興趣知道，也貫徹始終，不回應、不反應。繼續認真工作、認真生活，出道那麼多年。寫了那麼多年，之後的時間，就給我一點寧靜好嗎？」相隔一小時後，她又發文：「認識了一位非常棒的中醫，她一直幫我調理身體，月經周期準確……」明顯反擊懷孕傳聞！

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