歌手林奕匡同哥哥自小感情要好,雖然佢曾經講過哥哥成日蝦佢,但仍然冇損兩個人感情!呢日佢透露哥哥身在美國,近日要做研究所以搞到好忙,所以佢惟有上載同佢合照,希望可以憑相片見人:「剛剛跟住在美國的哥哥對話,他說最近很忙很忙,因為他和他公司就是研究和製造 Covid19 (新冠肺炎)test kit,其中一個重要的成分,現今全球都很需要的,我好想講一句 『I’m so proud of my brother!!!』」

睇番張相見到林奕匡同哥哥個樣真係生得好似樣,完全係餅印一樣,好似孖生兄弟,連林奕匡都話:「 I never felt we looked much alike, but I agree with the smile!(我之前都唔覺我哋咁似樣,但我認我哋個笑容係一樣!)」