戴安娜羅絲前隊友　The Supremes成員芭芭拉離世

美國老牌女歌手戴安娜羅絲（Diana Ross）60年代憑Motown女子組合The Supremes而闖出名堂，而她的前隊友芭芭拉史密夫（Barbara Martin）日前離世，享年76歲。

她的死訊由另一隊友Mary Wilson於社交網站Facebook宣布，此外，組合的官方Facebook專頁亦有宣布芭芭拉的死訊。隊中靈魂人物戴安娜羅絲暫時未有回應舊隊友的死訊。而一眾The Supremes的fans都有留言哀悼。

芭芭拉是四人組合The Supremes最早期的成員，當時組合的名字仍是The Primettes未改名為The Supremes。她於1960年加入代替前成員Betty McGlowan。1年後組合正式改名為The Supremes並與Motown唱片公司簽約出碟並在樂壇打響名堂！不過1962年，芭芭拉因為懷孕而離開組合，只剩下戴安娜羅絲（Diana Ross）、Florence Ballard與Mary Wilson三位成員。

最近Mary積極游說《搖滾太空人》（The Rocketman）的導演Dexter Fletcher將她們組合的事跡拍成電影。