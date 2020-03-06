Chen堅持唔退團　EXO粉絲寄包裹到SM抗議

韓國男團EXO的27歲成員Chen今年1月13日突然透過親筆信宣布奉子成婚，不少粉絲難以接受他突然宣布雙喜臨門，亦有粉絲認為他影響組合形象，官方Fanclub已兩度發聲明要求他退團，他們上月24日在聲明中提出「五大訴求」，包括要求Chen退出EXO及確保EXO今後的團體活動等要求，並指若所屬的SM事務所到上月29日還不作出回應，Fanclub便會採取下一步行動。

最近有粉絲發起將Chen的專輯寄到SM事務所的提議：「大家不如一起將CD通過寄包裹的形式拋棄吧，假如就這樣丟掉，要繳付10萬韓圜（約668港元）的罰款，只要用數千萬韓圜寄包裹就可以表達我們的意見，一舉兩得。」另一粉絲就上載裝滿唱碟的紙箱，並說道：「準備完畢，只要寄出就完成任務。」不少粉絲都響應運動，紛紛公開包裹的照片：「包裹寄出了，SM快醒醒吧！」、「這是最後一次為Chen花錢。」而包裹上均寫上「Chen退出吧」、「這個人令我感到喜歡過他是羞恥的事，這些東西可以不用小心對待」。

而SM事務所已曾於上月發聲明指EXO不會有成員變動，強調Chen不會退團，而Fanclub第二次發出聲明後，SM便沒有再作出回應。