「現身」鞋王巴黎展覽！容祖兒要靚唔要命

天后容祖兒、張敬軒（軒仔）和關智斌（Kenny），被選中登上法國「紅底鞋王」Christian Louboutin在巴黎舉行的展覽，祖兒謂高踭鞋可以給她自信，表示自己是「要靚唔要命」的人，覺得愈高愈有自信：「高踭鞋可以展現一個人整體嘅氣質，所以女仔唔可以隨便着鞋。自己一向都好鍾意呢個品牌嘅鞋款，設計好獨特，好似藝術品一樣好有收藏價值，好開心可以成為佢展覽嘅一部分。」而向來對時裝甚有研究軒仔則表示十分榮幸：「好榮幸可以出現喺呢位大師嘅展覽入面，佢會將好多唔同嘅元素放入設計，好似佢最標誌性嘅紅色鞋底，靈感就係嚟自指甲油，之前自己演唱會嘅幾對鞋款，都係出自佢手筆。」

至於Kenny也是品牌捧場客，出席巴黎時裝周期間時也有穿上，他說：「今次展覽張相係我上次喺巴黎時裝周嘅街拍，自己對Fashion都好感興趣，鞋亦係會特別留意嘅Item，冇諗過品牌會揀咗我嘅相放喺呢個咁有紀念性、咁大型嘅展覽入面，真係好開心。」

這次是「鞋王」歷來最大型的鞋展，在場鞋展上擺放了由明星照，以呈現其作品經常出現在電影及流行音樂當中。展出的多張相片中，不少國際明星都有份，演藝界的如Rihanna、Blake Lively、J-Lo、Tina Turner、Beyoncé、Leonardo Di Caprio，及運動界的Kobe Bryant等，過往亦曾穿上紅底鞋，而香港代表則有容祖兒、張敬軒及關智斌。