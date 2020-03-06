捧做馬國明No.2？《愛回家》金城安想試其他角色

「廢青金城安」周嘉洛今日上電台接受鄭裕玲（Do姐）訪問，他笑言將「第一次」電台訪問交給對方，講到被嘟姐「投訴」太難約，他解釋：「依家播足7日，都差唔多日日都拍《愛．回家之開心速遞》。（嘟姐鍾意小鮮肉喎！）佢係鍾意靚仔嘅小鮮肉，我未達標！（你會學農夫駁咀？）佢哋都係為效果，相信佢哋私下都好尊重嘟姐、而嘟姐都好錫佢哋。」

想試其他角色

談及他拍《愛》後深受師奶歡迎，周嘉洛指：「係我嘅榮幸！其實都有好多小朋友鍾意我，佢哋喺街叫我『廢青』會覺得係讚賞，因為之後就話要合照，鍾意先合照嘅，除非佢用嚟打小人！（好多時都集中喺你哋班後生仔度。）係好開心！（會拍其他劇？）隨緣，暫時冇諗咁多，因為《愛》都好發放正能量。（唔想試其他角色？）想，但唔急於一時，如果將來有時間會把握，無論咩都想試。」

成當旺小生的他，對於有傳被指接馬國明班，他即謙稱：「實在係個美譽，自己冇諗咁多，暫時都係得一套劇，做好當前嘅嘢先，上位都要有好多因素。」拎完「最佳男配角」身價暴升？他笑言：「自己冇深究，要問吓經理人，但依家個市好淡，都冇辦法，自己好彩都頂得住，生活唔成問題，冇顧慮、冇擔心。」