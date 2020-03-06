全日撐枱腳　林穎彤：同伍富橋愈嚟愈好

伍富橋坦言林穎彤是他喜歡的類型。

「緋聞情侶」林穎彤（Bella）及伍富橋（Alvin）以黃色情侶裝出席電台訪問，宣傳合唱歌《迷魂陣》，當被取笑二人撞衫默契十足，Bella解釋：「依家日日宣傳都成日見，默契都有愈嚟愈好，分嘢講都好咗，唔會撞聲。」

問可會對到厭？Bella積極舉手話唔悶：「感情好咗，係好熟嘅朋友。（淨係朋友？）暫時係，哈哈……（合作期間有鬧交？）跳舞嗰陣有鬥嘴。（佢隻手放錯位？）啱位！」

白色情人節再跳

對於很少出聲的Alvin是否「Yes Man」？他笑笑口還未答，又被Bella搶答：「係我有道理！（疫情之下跳拉丁舞都得咁Close？）嚟緊喺白色情人節上《星光熠熠耀保良》再跳。」問會否慶祝白色情人節？Bella即說：「全日都喺公司，可以撐枱腳。」問到Alvin會否開車送Bella回家？Alvin尷尬地回答：「會呀，會呀！順路。（你有追緊人？）了解中。（覺得Bella有咩優點？）乖、孝順、做嘢好。（係你鍾意嘅類型？）都係。」

擔心被捧打鴛鴦

Bella聞言興奮大叫：「Yeah！有人鍾意我！佢都好乖仔、好孝順嘅。（再以情侶檔出歌？）睇老闆，命運掌握喺老闆手中。（驚唔驚一拍拖就被捧打鴛鴦？）都驚，事業為重。（發展地下情？）哈哈！有拍拖點都要畀老闆知，唔會呃公司。」