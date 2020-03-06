研製新冠肺炎測試劑　林奕匡擔心哥哥冇口罩

歌手林奕匡（Phil）今日上電台宣傳新歌《孤獨的對岸》，講到跟他9成相似、做科學家的哥哥，現身在美國華盛頓D.C.負責研究及測試新冠肺炎的Test Kit：「佢負責研究個Test Kit入面最重要嘅元素，呢個半月都忙過不停，我都有話佢係重要人士，幫助世人。（Keep住同佢聯絡？）都有。（當地開始爆發疫情，擔心佢缺口罩？）都擔心，有需要都可以寄畀佢，相對嚟講香港情況穩陣啲，美國有地方都冇Test Kit。」再謂小時候有兩個志向，做創作歌手及研究對抗疾病的科學家，最終選擇前者：「依家哥哥幫我做到，佢讀書好叻，其實佢都好有音樂細胞，25歲先學彈琴，兩年就考到8級。」

Phil指近日聯同同公司、不同地區的歌手錄製抗疫歌：「大家都喺Home Studio錄，避免多人一齊錄。」因長時間於家中，Phil為自家錄音室大裝修：「鋪咗地氈、又買咗器材。（裝修得咁舒服用嚟造人？）喂也！（間房）冇咁大。（呢個時候仲開支咁大？）平時都好慳自己，用喺老婆同朋友身上多。（留錢畀子女？）係由細到大都習慣節儉，嗌外賣都會自攜，會平啲。」

因疫情推遲造人大計？他說一切隨緣：「有自己計劃，但依家生好似好危險，有朋友依家生都戥佢緊張，去多人嘅地方都驚。（唔畀老婆出咁多街？）盡量都唔想佢太操勞，大家都留喺屋企，所以就增值自己寫吓歌、練吓琴，老婆就學韓文、煲韓劇《愛的迫降》。（陪老婆煲劇？）少啲。（佢有冇話玄彬靚仔啲定你靚仔啲？）咁一定話我靚仔啲，但佢都有話我頭髮似佢，之前頭髮再短啲。」