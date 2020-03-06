許靖韻拉低拉鏈益粉絲　原來係出術

歌手吳浩康（Deep）、許靖韻（Angela）、曾樂彤和李靖筠（Gladys）早前在社交網開Live，Deep打頭陣唱出《較早前錄影》，其後Angela、曾樂彤、Gladys分別唱出自己的《逆流成河》、《找到一個人》及《高攀愛》。當觀看人數快到1000人次時，Angela即講笑如人數過千，她就把自己的上衣拉鏈拉低，實行派福利？但其實她的上衣拉鏈只是裝飾設計，曾樂彤忍不住笑說：「癡咗線！」

期間Angela突然提起Deep跳舞很厲害，𢭃得Deep大笑：「Dancer出身係我多年嚟欺騙朋友嘅說法，不過我好開心。」Angela就笑指自己有「葵青舞王」之稱，笑指自己在唱《千金》時差點就忍不住跳舞，Deep則說：「你做乜要忍住啊？」

Angela自認平胸

除了唱歌，四人還玩「快問快答」遊戲，Deep問Angela選「大胸還是長腿？」，Angela毫不猶豫答：「大胸！因為自己無…唔係喎！長腿我都無，哈哈！」Deep又再問選「白滑還是黑實？」但卻看錯讀成「黑賓」令三位師妹不停大笑。問到選「洪卓立還是羅力威」時，Angela及Gladys都齊揀羅力威，Angela指羅力威曾為她寫歌，而Gladys則讚他是「冷面笑匠」，很有幽默感，不過曾樂彤立即為洪卓立抱不平，她說：「立都好搞笑㗎！佢係黃金單身漢！」最後四人合作唱出《Sugar》及《幸運之歌》。