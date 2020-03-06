歷年3輯《法證》回顧　陳茵媺除剩Bra最難忘

最近播出嘅《法證先鋒IV》掀起新一輪煲劇潮，因為疫情關係個個都留喺屋企睇電影，令收視節節上升，其實無綫《法證先鋒》系列由2006年開始播出，全部都由金牌監製梅小青出品，《法證》系列真係陪住唔少香港人成長架，之前嗰三輯同樣精彩，絕對值得翻煲再翻煲，東網將會同大家回顧下《法證》頭三輯經典場面，真係童年、少年嘅回憶返晒嚟呀！

《法證先鋒》歐陽震華蒙嘉慧有情人終成眷屬

第一輯《法證先鋒》由「收視福將」之稱的歐陽震華（Bobby）擔正，Bobby憑《洗冤錄》成為收視保證，《法證先鋒》亦被視為現代版《洗冤錄》，所以由Bobby擔正真係不二人選，當年播出時收視已長期穩坐30點或以上，非常強勁！證明監製梅小青獨具慧眼！

劇中男主角歐陽震華任法證部高級化驗師高彥博（Tim Sir），以精密頭腦助重案組破解唔少兇案，成為重案組的得力助手，正因為咁所以同飾演重案組高級督察梁小柔嘅蒙嘉慧譜出戀曲，但經歷喪妻之痛的Tim Si未能對亡妻忘情，令此段感情大受阻礙，後尾因經歷生死，終成功走到一起，於第二輯更拉埋天窗，有情人終成眷屬。

《法證先鋒II》鍾嘉欣無奈被「賜死」與林文龍天人永隔

第一輯的《法證先鋒》除了歐陽震華蒙嘉慧呢對CP外，鍾嘉欣演嘅林汀汀與林文龍演嘅古澤琛（Sam）同樣搶鏡，曾經是不良少年後來成為法醫和作家嘅古澤琛，與新進法醫林汀汀譜出戀曲，林汀汀活潑可愛個性融化冷冰冰嘅Sam。

結局時兩人已發展到談婚論嫁階段，諗住第二輯有大團圓結局，可惜鍾嘉欣因拍攝檔期問題，只能為劇集客串頭5集，無奈被「賜死」的她在第4集意外身亡。本與汀汀有婚約的Sam傷心欲絕，在靈堂道別的一幕，當年感動無數觀眾。

《法證先鋒II》鄭嘉穎佘詩曼戲假情真

於2008年播出嘅《法證II》，飾演的重案組Madam馬幗英嘅佘詩曼與林文龍飾演的古澤琛發展感情關係，正當觀眾以為馬幗英情歸古澤琛時，在劇集的後半部分阿佘與鄭嘉穎飾演嘅科學鑑證主任楊逸昇感情突飛猛進，令好多觀眾都大跌眼鏡，後來有傳鄭嘉穎佘詩曼因為呢套劇而戲假情真。

《法證先鋒III》揭棄歐陽震華改黎耀祥擔正之謎

首兩輯《法證》令收視福將歐陽震華所飾演的高彥博（Tim Sir）成為該劇代表，但《法證III》卻選用全新演員班底，令到好多觀眾都好不滿，當時有指對監製梅小青認為《法證先鋒》第1及第2輯的感情線難以寫下去，所以第3輯以全新的故事及角色出現。

不過後來 Bobby親自講番原來係因為當年佢接拍了大陸一套劇集，由於兩劇撞咗檔期，結果佢無法演出《法證III》。講到錯失做《法證III》男主角的機會，Bobby認為唔會可惜，因為可以令觀眾睇到新鮮的面孔，他更大讚由黎耀祥做男主角好睇。

《法證先鋒III》陳茵媺除Bra

要數《法證III》嘅經典場面，不得不提陳茵媺（ Aimee）喺廁所除淨個Bra嘅場口，劇情講述佢外衣不慎弄濕，走入更衣室除低外衣，只得黑色內衣，畫面非常吸睛，呢一幕令唔少宅男一再翻Loop，現以係人妻及三子女之母嘅Aimee已經冇再演出電視劇，依個畫面可以講話係可一不可再， Aimee曾經講話為咗呢個場口，特登去買一套新內衣，而拍攝現場只留導演及攝影師，未埋位時又會畀毛巾佢摟住，坦言大家都好錫佢。