陳曉東扮李小龍起飛腳襲白兵

近年北上掘金的陳曉東（東東），上月攜太太王妤嫻及兩名女兒來港過新年後，因證件問題而滯留香港至今。日前東東與太太一黑一白現身百德新街的名店坊，東東身穿白色上衣配黑色運動褲，打扮Casual，太太則以黑色裙配黑帽上陣，兩人均戴上口罩。東東先抵達生活百貨店閒逛，其後太太拿着兩杯咖啡會合他，並將其中一杯咖啡遞給東東，而東東全程負責拿購物籃，兩人表現恩愛。

雖然東東身為兩女之父，但仍然童心未泯，對玩具部尤感興趣，見到電影《星球大戰》中的巨型白兵公仔時即雙眼發亮，又起飛腳作狀踢向白兵，頑皮得很，太太看在眼裏已經見怪不怪，東東又仔細研究星球大戰系列的手板公仔及雷射槍等玩具，看得非常入神，看來他亦是星戰迷之一。

其後他們為兩名愛女挑選玩具，太太看到合適的玩具時都會給東東過目，並詢問對方意見，東東見到萬花筒覺得十分有趣，自己看完又拿給太太看，兩人有商有量，默契十足。期間東東將一個造型可愛的巨型毛公仔拿上手把玩，再次發揮頑童本色，將公仔放到太太面前戲弄對方，太太以帽子擋架，兩人打情罵俏一番，相當冤氣。

東東夫婦向來十分注重健康，尤其現處非常時期，兩人除了買玩具外，保健食品及用品亦是購買目標，東東對一個八爪形的按摩器甚為好奇，即時放在頭上試用，之後又用該按摩器為太太按摩頭部，非常有愛。他們在店內逛了差不多一個小時，滿載而歸，由東東負責埋單後便離開。