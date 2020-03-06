多得吳若希教路！谷婭溦咬筷子捱出頭

歌手谷婭溦（Vivian）捱足10年，去年底獻唱國語版《今宵多珍重》大受歡迎，不足三個月時間，已在各大平台累積逾200萬點擊，引起網民熱議。近日她再度演繹經典歌《月亮代表我的心》，獲網民封為 「翻唱歌后」。

她自2009年起參加多個中、台歌唱比賽，直至2015年在無綫歌唱選秀節目《超級巨聲4》奪亞軍，最後加盟星夢娛樂，離鄉別井來港發展。勇字當頭的Vivian不理父親反對，堅持來港發展歌手夢，幸得老闆何哲圖成功說服其父，她說：「爸爸係個非常傳統嘅 人，希望我有份穩陣嘅工作，唔想我做歌手，呢件事令我哋之間關係好差。大概用咗半年時間不斷來回溝通，老闆仲約咗我父母一齊食飯，爸爸同老闆傾完非常 放心，覺得遇到賞識我嘅伯樂，之後就畀我完成自己嘅夢想，當下好感動。」

有得唱主題曲

入行後她曾經歷事業低潮期，讓父親覺得籍籍無名的她並不適合娛樂圈。直至去年，她憑《今》曲獲得關注，而新歌《我為我堅強》更首度成為劇集《獨孤皇后》主題曲，她笑說終感到捱出頭來：「好彩堅持過嚟，我終於可以同屋企人講，我係唱前面，唔再係片尾曲。」Vivian來港初期人生路不熟，語言不通。為了學好廣東話，她也下了一番苦 功，更獲同門師姐吳若希（Jinny）傳授秘方，她說：「當時Jinny教我咬住筷子讀報紙，我就每日用半個鐘去做，真係好有用！同埋我會睇公司嘅劇，跟住電視讀台詞， 阿姨仲以為我傻咗！」