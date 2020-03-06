抗疫增添父子情　68歲劉永同對仔拍拖

68歲資深藝人劉永接受倪詩蓓電台節目訪問。近年染指幕後的劉永表示疫情期間會在港陪囝囝，如果要開工才會北上，由於已經離婚，他不在家時孩子會交由陪讀書的傭人照顧，現時因疫情停課，他就負責陪囝囝在家裏上網學習。

兒子好乖好聽話

孩子都入讀國際學校，一個12歲、一個8歲，他坦言英文對他們吃力：「雖然佢哋之前都喺香港讀書，但英文冇咁吃力。（有冇幫佢哋補習？ ）一路補，佢哋叫做好肯學，我英文都差，叫做應付得嚟同佢哋講下、玩下、打下波。」兩個仔好乖、好聽話，已經懂得不會像以前只顧打機，會陪他在村屋樓上跑步、打拳。

感恩搵個好老闆

講到內地工作，他正等待通關，屆時會回去工作，公司亦正籌備羅志祥演唱會、周杰倫演唱會等項目，亦有籌備大型網劇及院線電影拍攝，自己亦有代言啤酒品牌。問疫情可會令工作全暫停？他說：「依家唔可以搞吖嘛。（有冇影響收入？）依家籌備緊，好多等住食飯嗰啲梗係好辛苦，但我都仲OK。」他好感恩可以找到大老闆支持，現在才有時間可以陪伴一對兒子，讓他們安心溫習功課，陪他們成長。

前妻細自己一半

問可有與前妻聯絡？他坦言：「有，點會冇聯絡。（帶對仔見媽咪？）依家好簡單啫，打電話、微信可以say hello，唔會影響到佢哋心態。（大家關係和平？）冇嘢吖，佢有佢生活，I am going to 70，佢先30幾歲，所以要明白，我覺得冇所謂。」

只會同對仔拍拖

問簽字離婚情況如何？他說：「唔想講呢啲嘢，唔想小朋友睇到唔開心，呢啲唔緊要。」問如果再拍拖囝囝會怎樣？他即笑言：「我仲拍拖？我不如同對仔拍拖好過，我依家最緊要係做嘢，栽培後輩拍戲好開心。」