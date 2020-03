抗疫增添父子情　68歲劉永同對仔拍拖

68歲資深藝人劉永接受倪詩蓓電台節目訪問。近年染指幕後的劉永表示疫情期間會在港陪囝囝,如果要開工才會北上,由於已經離婚,他不在家時孩子會交由陪讀書的傭人照顧,現時因疫情停課,他就負責陪囝囝在家裏上網學習。

兒子好乖好聽話

孩子都入讀國際學校,一個12歲、一個8歲,他坦言英文對他們吃力:「雖然佢哋之前都喺香港讀書,但英文冇咁吃力。(有冇幫佢哋補習? )一路補,佢哋叫做好肯學,我英文都差,叫做應付得嚟同佢哋講下、玩下、打下波。」兩個仔好乖、好聽話,已經懂得不會像以前只顧打機,會陪他在村屋樓上跑步、打拳。

感恩搵個好老闆

講到內地工作,他正等待通關,屆時會回去工作,公司亦正籌備羅志祥演唱會、周杰倫演唱會等項目,亦有籌備大型網劇及院線電影拍攝,自己亦有代言啤酒品牌。問疫情可會令工作全暫停?他說:「依家唔可以搞吖嘛。(有冇影響收入?)依家籌備緊,好多等住食飯嗰啲梗係好辛苦,但我都仲OK。」他好感恩可以找到大老闆支持,現在才有時間可以陪伴一對兒子,讓他們安心溫習功課,陪他們成長。

前妻細自己一半

問可有與前妻聯絡?他坦言:「有,點會冇聯絡。(帶對仔見媽咪?)依家好簡單啫,打電話、微信可以say hello,唔會影響到佢哋心態。(大家關係和平?)冇嘢吖,佢有佢生活,I am going to 70,佢先30幾歲,所以要明白,我覺得冇所謂。」

只會同對仔拍拖

問簽字離婚情況如何?他說:「唔想講呢啲嘢,唔想小朋友睇到唔開心,呢啲唔緊要。」問如果再拍拖囝囝會怎樣?他即笑言:「我仲拍拖?我不如同對仔拍拖好過,我依家最緊要係做嘢,栽培後輩拍戲好開心。」