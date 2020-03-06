接拍驚慄偵探劇　惠英紅姜皓文4月報到

無綫劇集《鐵探》去年播出時反應佳，大結局錄得33點收視，連帶一眾主角人氣急升，當中演Cool到爆紀律部隊高層的惠英紅，更是全劇靈魂人物，最終還以大熱姿態勇奪今屆《萬千星輝頒獎典禮2019》視后寶座，當時她於頒獎台已表示想多返無綫拍劇，沒料惠英紅真的「夢想成真」，最近落實接拍一部驚慄偵探劇，對手還有《鐵》劇的「下屬」姜皓文（黑仔）和王浩信等。

選址東南亞拍外景

據知該劇仿照美劇形式拍攝，預料兩季合共廿多集，並將於4月底開拍，除了本地戲分，初步更有意選址東南亞拍外景，不過求證惠英紅時卻大賣關子，只以多個「合十」符號作回應，實行為角色保持神秘感，而去年失落視帝獎的姜皓文，似乎也沒有嬲怒無綫，他受訪時承認答應接拍該劇，但卻未知對手是誰。

好開心舊拍檔重聚

他說：「真係唔知原來係紅姐（惠英紅），係佢梗係好啦！上次一齊開工氣氛都好好，節奏又舒服，（你演咩角色？）暫時定係高級警務人員，但詳細劇本仲未傾，依家都係好初步，（酬勞可觀？）唔知，有個好拍檔緊要啲，片酬多與少唔係最大問題，冇乜所謂嘅！其實之前杜生（無綫高層杜之克）講過想《鐵》劇原班人馬再拍多套，但未必係警匪，後來就擱置咗！不過依家有呢套都好好，可以同紅姐再拍劇集。」更指為了角色，近日已展開地獄式收身計劃，單是跑步已一日三次，務求開工時能回復建碩身形。