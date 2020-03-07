母居大邱市突發燒疑中招　宋芝齡嚇到喊出嚟

南韓疫情嚴峻，確診數字每日暴升，蔓延速度極快，其中韓國新天地教會的大邱分支更被指是疫情源頭，當地確診個案甚多。藝人宋芝齡的母親是韓國人，最近一直身處大邱市，但鑑於疫情嚴重，她與親友已一起移至高興郡居住，以為可以避「炎」之際，怎料宋媽媽前日出現發燒、喉嚨痛及氣促等病徵，嚇到在港的宋芝齡立即要求媽咪到醫院就診，經歷一次染疫疑魂！

同鄰居吹水 唔戴口罩

宋芝齡接受東網訪問時表示，由於媽咪出現病徵，加上曾住大邱市，所以擔心她不幸中招：「雖然搬咗去高興郡，希望安全啲，但老人家嘅防疫意識唔強，加上佢擔心我又寄晒啲口罩畀我，自己口罩都唔多個，焗住慳啲用，同鄰居傾偈又冇戴口罩！我話咗佢好多次，尋日聽到佢個鼻『盟』晒，佢先話唔舒服、喉嚨痛，我即刻問佢抖氣有冇問題？佢話『翳』住『翳』住，啲病徵勁似（新冠肺炎），我真係嚇到喊咗出嚟！嗰陣又驚又嬲，話佢點可以唔戴口罩同鄰居傾偈，佢話驚對人哋唔好，好似覺得人哋有病，我真係好擔心，即刻要佢去醫院。」

初診似傷風 未做肺炎測試

經過24小時後，幸好宋媽媽昨午經已退燒，身體情況亦慢慢好轉：「因為媽咪識得個醫院院長，去到佢同媽咪診症，因為依家韓國都幾凍，好易傷風感冒，所以初診認為都係一般傷風，先畀退燒藥同十日傷風藥佢，睇吓情況如何，先再決定做唔做新冠肺炎測試，好彩依家已經退咗燒，但我都要佢喺屋企自我隔離十四日，睇住身體情況，安全為上。（媽媽曾經喺大邱市，係咪新天地教會教徒？）唔係！佢係佛教徒。」

直到傍晚時分，宋芝齡特別與媽咪進行視像通話，了解她的身體狀況，宋媽媽指一切都OK，慢慢康復中，叫女兒不用太擔心，而她見到媽咪精神不錯，才放下心頭大石。新冠肺炎疫情除了一度令芝齡擔心母親中招外，她在港開設的韓文學校亦受到影響，要絞盡腦汁諗計如何面對「疫」境。