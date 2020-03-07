Aka爆失魂「瘀」事　網民笑到肚攣

組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）為人大頭蝦，近日去咗澳洲嘅佢就喺社交網，分享妹妹同佢講嘅一句話：「姐，你好好彩，你大頭蝦到咁，可以生存到現在，真係好彩。」認真抵死！之後仲激發起佢同大家分享幾單失魂魚嘅事。

「1-一盒小型眼影，唔見咗三日，點知第四日一除帽就飛咗出嚟

2-第一次見工， 分別first in 同sec in 都在老闆面前仆親，好彩到最後都有請我

3- 小時候 ，同媽咪一齊搭地鐵手握扶手柱子，個人比較無聊，就諗住錫落媽媽隻手度，點知錫錯一個男仔隻手

4- 同SG出國公幹完畢 唔記得攞個行李篋

5- 唔小心帶咗個熨斗出街

6- 搭小巴 叫落車時 唔小心叫咗「燒鵝瀨多蔥」有落（credit Cheronna 記得話番畀我聽）

7-不斷撥朋友手上的烏蠅點知原來是她手上的痣 （credit Cheronna 提番again lol）」

幾單笑料笑到網友肚都攣，好奇點解佢可以大頭蝦成咁，笑佢係比奇迹更奇迹嘅人，亦有啲人讚佢好可愛，而隊友Cheronna亦相當有心，特登留言提佢仲有咩𤓓嘢：「喺tiger車倒瀉可樂 /漏咗leggings、背囊、遮喺dance studio/上台表演前發現冇帶好緊要嘅嘢要撲去買 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Aka 我可以同你數到1000！！」簡直笑死人！