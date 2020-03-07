暪出道前已結婚 吳尊大話精被喪插欺騙粉絲

40歲藝人吳尊在2005年以組合「飛輪海」出道，當時飛輪海四子力Sell Young爆青春偶像唱跳路線，連個「飛輪海頭」都成為潮流，就知佢哋幾成功！依家吳尊轉型做好爸爸，2013年突然透露已婚兼女都有埋，老婆林麗吟嘅身份先正式曝光，男神變人夫已經傷透心，點知近日二人齊齊上節目，大方公開埋結婚證書，竟自揭一路講大話，原來二人早於2004年已成婚，粉絲畀佢呃足15年！

吳尊與林麗吟夫妻檔參加大陸真人騷《婚前21天》，林麗吟大方現身，即被讚靚樣無敵，兩人仲公開2004年12月2日註冊嘅結婚證書，計落二人已结婚15年，吳尊續表示心中有一個遺憾，就係當年未有辦婚禮，希望今次可以促成此事。

粉絲見到即刻打咗個突，因此佢哋間接承認吳尊喺2005年出道前已婚，佢本人仲要「親證」過結婚時間係2009年，旋即引發網民議論，唔少網民就直插佢未出道就結婚，期間更係多次表示單身，簡直就係欺騙粉絲感情，更加係偶像失格！

吳尊2013年10月公開已婚以及有女兒時，曾在記者會鞠躬道歉，當時佢自稱係2009年底結婚，女兒Neinei於2010年出世，而細仔Max就於2013年出世。