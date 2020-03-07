仲川遙香承認講大話！隱瞞出身愧對亡姊

28歲日本女團AKB48前成員仲川遙香，2012年由AKB移籍至JKT48後，轉以JKT48所在的印尼從事演藝活動，經過多年演出，在當年得到不少人氣及粉絲。不過她一直有個心結未能解開，昨晚她現身節目《爆報！THE Friday》，親自披露過往向外公布來自幸福家庭，完全是講大話。

仲川遙香在節目中坦認其實是破碎家庭出身，童年時父母離婚，留下她同兄弟姐妹給祖母照顧，但祖母家貧，一家人捱着艱苦的日子，後來祖母還要借貴利養活她們，在走投無路下，幾姐弟被送到收容孤兒及被虐兒童的兒童福利院入住。

她18歲加入AKB48之後，人氣有增冇減，但她對自己成長的經歷感到不安，怕自己的出身被傳媒發現而影響偶像形象，記者問及家人時，她說謊有好好的母親照顧，隱瞞自己曾入住孤兒院的經歷，在2016她更推出自傳，編寫虚構的家人，話自己家庭幸福，完全大話連篇。

她表示一直背負自己的過去，但去年開始，她對自己所作所為感到悔疚。令她決心改變，是她的姊姊的逝世，之前她因不想家庭背景被傳媒知道，刻意同姊弟疏遠，有一次接到姊姊找她有急事商量，她以忙碌拒絕，後來得知姊姊患癌逝世，傷心及後悔不已，她決定改過自新，將自己的錯失公開，並好好照顧姊姊的子女及年老的祖母。