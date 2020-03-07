演15歲世子獲讚童顏　37歲朱智勛恨早日成婚

韓星朱智勛、柳承龍及裴斗娜早前受訪，為下周五啟播的韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）第二季造勢。

朱智勛在先前曝光的一張預告照中，以背着劍的帥氣背影登場，他覺得自己手臂夠長足以帥氣拔劍，但收劍入鞘就很難，一不小心會戳到脊椎。柳承龍搞笑指朱智勛因此弄得背後全是傷痕，朱智勛也笑說自己其實就像拿個不求人在抓背一樣。

已經37歲的朱智勛，被網友問到為何在上一季中沒留鬍子展現王世子威嚴形象時，他笑稱自己演的是年約15歲的王世子，柳承龍即忍不住問他：「你不是才30歲出頭嗎？」朱智勛答說自己已快將40歲，讓柳承龍驚嘆不已，大讚他童顏。朱智勛還透露曾跟編劇在電話確認自己第二季是否也無緣「成年」與「成婚」，編劇卻嗌他別亂跑，之後有機會會幫他好好安排。

三人在訪問中拿毛筆互畫對方，朱智勛自稱畢卡索上身，將柳承龍在劇中想要奪得一切的「朝鮮 is mine」表情畫得淋漓盡致。裴斗娜則將朱智勛帥氣拔刀的模樣畫出，卻被對方取笑感覺像拿菜刀一樣。柳承龍則把裴斗娜畫成「天神」，被朱智勛取笑像是佛教中的四大天王一樣，但裴斗娜卻大讚他把自己畫得超帥氣！