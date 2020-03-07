林子聰冇工開同安德尊派口罩

藝人林子聰與安德尊下午現身牛頭角，為慈善團體派發防疫物資，包括口罩和米糧等，給予長者及傷殘人士，場面墟冚。林子聰表示老人家刻下缺物資：「好似之前啲米畀人炒高價格兼搶購，口罩都有同樣問題，所以我哋咪派畀佢哋囉。」

他又承認新冠肺炎對其工作影響嚴重，不過他樂天表示：「個假期係長咗啲，但多咗時間陪家人，同保養身體，況且健康係買唔到嘅，其實之前喺大陸嗰幾年，真係拍嘢拍到個人殘晒。依家搵少咗，遲啲咪努力番囉。（夠口罩？）以前返大陸拍劇買咗一堆，事關啲廠房好污糟，入園去鼻哥窿都黑晒，依家唔使開工，口罩就用嚟防疫，一家四口夠用。」

他又指其實只要製作團隊規模少，三月底內地可以恢復拍攝工作：「不過全組人要做晒Body Check，又要有健康紙先得，其中包括埋臨時演員，咁樣比較煩啲，所以不如等到疫情過咗先復拍。」

同拍檔互窒

安德尊日前主持《流行都市》，其中烹飪環節內，與拍檔吳天佑互窒，成網民熱話，有指二人不咬弦，他對此事全不介意，且回應：「都係煮餐飯食吓啫，最緊要開心。（同天佑好Friend？）呢樣嘢你問番佢，比較公道啲。難得啲後生朋友同我玩埋一齊，大家都鍾意同我玩。」