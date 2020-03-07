一件頭轉玩比堅尼　陳詩欣越南解放遭胸襲

「宅男女神」陳詩欣（Eunice）早前與鍾晴齊齊到越南富國島及胡志明市拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》，一如以往，主持人都會到當地「大解放」，除了在當地歎SPA外，還繼續向陽光與海灘出發。

Eunice過往拍攝節目時均穿「一件頭」泳衣，今次實行解放尺度，首次以比堅尼上陣晒fit爆身材，她笑說︰「我從來未去過越南，對我嚟講幾新鮮，陽光與海灘少不免會有水着，以前會着一件頭比較保守嘅泳衣，但今次我決定喺呢個咁靚嘅地方着咗比堅尼。」

遭伸手胸襲

Eunice不但在沙灘上成功吸睛，去到動物園拍攝時，更遇上百厭猴子「鹹豬手」，她直言經歷非常難忘︰「因為鍾晴出名驚動物，我惟有自己一個拎住零食行入去同猴子玩，其實飼養員事前已經同我哋講猴子已經食飽，驚入去時會唔理我們，點知猴子真係好活躍，其中有隻我估係雄性猴子，爬到我頭上，然後為了食粟米有一隻手伸咗入去我重要部位。」

喊住玩跳降傘

被「胸襲」後的Eunice笑指事後很多人關心她，不過她卻大讚百厭猴子得意︰「好多人都關心我當時痛唔痛，其實嗰隻猴子沒有手指甲，所以冇被牠整傷，但我覺得牠們好得意。」此外，向來畏高又怕水的Eunice於節目中挑戰跳降傘，結果搞到在天空上「喊住玩」，更自嘲當時嘈到拆天！