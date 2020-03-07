陸浩明又講錯嘢！肥媽鬧爆：收吓把死人口

藝人肥媽和陸浩明（6號）今日去到大埔派口罩，其中肥媽Full Gear上陣，戴口罩、手套、黑超，心口還掛有空氣清新包，現場更有工作人員不停噴消毒酒精。肥媽透露疫情下減少家庭聚會，但就好恨見剛出世的孫女：「係第16個孫，依家開廠見到好多人都驚，但無謂呢個時候抱，不知幾想搣吓佢！個仔話聽日帶BB嚟見，我都話唔好，佢出咗世淨係見過一面。」身旁6號多口插說：「下次見BB可能佢讀緊大學。」此話一出，即「驚動」肥媽：「啋過你呀！又講錯嘢！死人口、收吓口啦！疫情好快就過！好心你收吓把口！」禍從口出的6號頭耷耷兜說：「我係形容小朋友大得好快啫！」

隨即被問到自上次講錯「香港係沙士病毒源頭」之後，就一直冇更新社交平台，是否怕再闖禍？他說：「有休息咗陣、沉澱吓，『經一事、蔡一智』，做節目講資訊嘢會小心啲，搞笑就用無謂嘢。」肥媽都出口幫助：「佢冇心嘅，希望大家唔好怪佢，佢好勤力，由0做到100，包容吓佢。」

講到6號不孝要肥媽等候，他解釋說：「肥媽住大埔好近，我喺將軍澳飛的出嚟，其實應該尋日喺肥媽度瞓，今日食完早餐就嚟派口罩。」肥媽說：「我不嬲都早到，但佢拍嘢都準時嘅。（唔叫佢早到幫你手？）唔好搞！拍咗咁多輯，佢淨係識食同熄火，開火都唔識呀！」

首次參與派口罩活動的肥媽，指早前返英國買了好多洗手液、口罩拎去捐：「幫咗人先係最緊要，都買咗4轉，阿仔都揸車去蘇格蘭周圍搵，大家要同心合力抗菌。本身都唔諗住嚟，唔想搞到做騷咁，但藝人有個帶頭作用，互相幫助，每人出啲力就有群體力量。（用咗幾多錢？）唔需要講。」本身有存貨？她反指要人救濟：「一早叫咗屋企人準備，但個個都冇，個仔啱啱生咗個B女，11個星期，我去到英國個個先話冇物資，就叫佢哋去屋企拎，拎拎吓得番半盒。（好無助？）又冇，朋友都有畀我，經過1967年暴動之後，我就會儲糧，呢個係習慣。」6號就謂之前最缺的是廁紙，搞到唔敢「開大」。