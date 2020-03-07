周潤發母親離世　周聰玲：非肺炎離開

影帝周潤發的母親陳麗芳上月13日於家中在睡夢中逝世，享年98歲。發哥做事向來低調，加上新冠肺炎疫情，因此發媽的喪禮以簡單形式進行，昨日他們在沙田寶福山設靈，今晨以日本佛教主要宗派日蓮正宗儀式舉行大殮，遺體移往哥連臣角火化，有指骨灰將安放在發哥祖家南丫島，喪禮只邀請了親人出席，據知沒有影視圈中好友收到通知。

周潤發胞姐周聰玲接受東網訪問，她說：「阿媽都成百歲人，都係福氣，佢聖誕節時開始唔舒服，後期因為氣管問題，天氣轉變，有痰引起，但絕對唔係肺炎，其實阿媽向來都精神，但天氣變真係難搞嘅，嗰晚佢食完返房瞓後，就好安詳咁走咗，唔捨得都要面對同接受。（發哥心情？）我哋兄弟姊妹都係個體戶，係大日子先見，今次事件，家人話要低調，唔好通知任何人，怕最近新冠肺炎交叉感染就大件事！（過往和媽媽相處如何？）媽媽生前我同佢都係火星撞地球，但我唔會同佢拗嘅！（儀式？）今日搞晒啦！（骨灰安排？）我都唔知，要等大佬安排！」

發嫂則表示：「多謝大家關心，周生同我已經平復咗。奶奶走嘅時侯好安詳，食完飯入房瞓，睡夢中走咗，係一種福氣。生前奶奶曾經叮囑發哥，將來她過身，喪禮一切從簡，所以喪禮都是照老人家意思做。」

去年12月21日，發哥以一身黑色打扮現身跑馬地養和醫院，當時他表示母親因老人病入院接受檢查，預計聖誕節後出院，亦有跟母親吃冬至飯，當時他指母親年紀大，要靠喉管將流質食物直接輸送入體內，但仍非常精靈。